Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Weitergehende Informationen zum Leichenfund in Kniebis

Freudenstadt (ots)

Nachdem die Leichname der tot aufgefundenen Personen und der Tatort in Kniebis weiter untersucht worden sind, haben sich neue Erkenntnisse ergeben.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 58-jährige Mann, bei welchem es sich um den Betreiber des Objektes, in welchem die beiden Leichen gefunden wurden, handelt, von dem 32 Jahre alten Mann gewaltsam zu Tode gebracht wurde. Der 32-Jährige, welcher ebenfalls in dem Objekt wohnhaft war, hat nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar im Anschluss an die Tat seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Es handelt sich bei dem Mann um einen mehrjährigen Mitarbeiter des in dem Objekt befindlichen Betriebes. Im Zimmer des 32-Jährigen wurde am Mittwochnachmittag vergangener Woche durch die ersten am Tatort eingesetzten Polizeikräfte ein kleinerer Brandherd festgestellt, welcher durch die ebenfalls verständigte und eilig am Tatort eingetroffene Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte.

Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Frank Grundke, Erster Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft Rottweil

Christian Koch, Pressesprecher, Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell