POL-MFR: (1247) Jugendlicher bedrohte Sicherheitsangestellten einer Diskothek mit Pistole - Festnahme

Fürth (ots) - Am Sonntag (09.10.2022) findet im Rahmen der Michaelis-Kirchweih in Fürth der Fränkische Erntedankfestzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich an diesem Tag auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Entlang der Wegstrecke des Festzugs, der sich durch die Fürther Innenstadt sowie Teile der Südstadt bewegen wird, sind in der Zeit ...

mehr