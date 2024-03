Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine 67-jährige Frau war am Samstagabend, 2. März. Gegen 20:30 Uhr, in einem Supermarkt am Messeplatz einkaufen. An der Kasse bezahlte sie ihre Einkäufe noch mit ihrer EC-Karte und verstaute anschließend ihre bezahlte Ware in einer Tüte, bevor sie zurück zu ihrem Auto ging. Erst am nächsten Morgen bemerkte die Frau, dass ihr Geldbeutel nicht mehr in der Handtasche war. Ihre Vermutung: Jemand hat ihr das Portemonnaie unbemerkt aus der Tasche gezogen. Wer hat am Samstagabend zum genannten Zeitpunkt etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cla

