Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gleich drei Verstöße auf einmal

Kaiserslautern (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Sonntagnachmittag, 3. März, ein Mercedes im 11-Freunde-Kreisel auf, der ohne Autokennzeichen unterwegs war. Der 53-jährige Autofahrer bog in Richtung Malzstraße ab und konnte dort von den Beamten gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte die Streife fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem führte er in seinem Wagen verschiedene Kennzeichen mit, die zur Entstempelung ausgeschrieben waren. Der Mercedes selbst ist seit November 2023 außer Betrieb gesetzt. Auf den Beschuldigten kommen nun gleich drei Strafverfahren zu: Fahren ohne Führerschein sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz. |cla

