Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Baum stürzt in unbewohntes Gebäude

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Katzweiler (ots)

Am Sonntag, 03.03.2024, gegen 09:51 Uhr kam es in der Bachstraße zu einem Schreckmoment für die dortigen Anwohner. Ein Baum, welcher hinter dem betreffenden Anwesen stand, stürzte in das Dach eines denkmalgeschützten, unbewohnten Gebäudes, welches 1756 erbaut wurde. Weshalb der Baum umstürzte, konnte nicht abschließend geklärt werden, könnte jedoch auf das dortige aufgeweichte Erdreich sowie die Hanglage zurückzuführen sein. Die Schadenshöhe beläuft sich im unteren sechsstelligen Bereich.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell