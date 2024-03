POL-PPWP: Illegales Autorennen

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht nach einem rabiaten Fahrradfahrer, der am Dienstagnachmittag in der Wilhelm-Raabe-Straße ausgerastet ist. Nach den bisherigen Ermittlungen geriet der Unbekannte gegen 16.30 Uhr mit einem Autofahrer in Streit. Auslöser war der nicht angeleinte Hund, mit dem der Fahrradfahrer unterwegs war. Im Verlauf der Auseinandersetzung stieg der Autofahrer aus seinem Pkw aus und wurde in der ...

mehr