Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht vom 27ten auf den 28ten Januar kommt es auf der Straße Leppershütte im Stadtteil Mönchengladbach Giesenkirchen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der noch unbekannte Tatverdächtigte gelangte über den Garten an das Wohnhaus und hebelte dort ein Fenster auf. Im Haus durchsuchte der Tatverdächtige einige Räumlichkeiten und entwendete aus diesen zumindest eine hochpreisige Armbanduhr. Zum Tatzeitpunkt wurde durch Zeugen ein silberner Transporter in der Nähe des Tatortes bemerkt. Ob dieser mit dem Einbruch in Verbindung steht ist noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.

