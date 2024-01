POL-HR: Versuchter Einbruch in Wohnhaus in Bad Zwesten

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.01.2024: Homberg/Efze Tatzeit: Mittwoch, den 03.01.2024 um 02:00 Uhr Am frühen Mittwochmorgen sind drei unbekannte Täter in eine Tankstelle in der August-Vilmar-Straße in Homberg/Efze eingebrochen und haben Zigaretten und Spirituosen im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen. Nach ersten ...

mehr