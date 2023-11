Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Kippenheimweiler - Gewahrsam

Lahr, Kippenheimweiler (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die starke Alkoholisierung eines 34 Jahre alten Mannes am frühen Montagmorgen zu einem Polizeieinsatz in der Straße Niedermatten geführt haben. Eine Frau meldete den ihr bekannte Mann über Notruf und teilte mit, dass er sich kurz nach 2 Uhr unberechtigter Weise in ihrer Wohnung aufhielt und randalierte. Die angerückten Einsatzkräfte nahmen den Mittdreißiger anschließend in Polizeigewahrsam, um weitere Störungen zu verhindern. Verletzt wurde hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell