POL-OG: Renchen, A5 - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Nachtragsmeldung Nach dem Verkehrsunfall am Samstagabend sind die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl auf der Suche nach Zeugen.

Renchen, A5 (ots)

Gegen 19:50 Uhr kam es auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern zum Zusammenstoß eines Mercedes-Fahrers und einer Ford-Lenkerin. Während die beiden Frauen im Ford schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden mussten, kam der Fahrer des Mercedes mit leichten Blessuren davon. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 60.000 Euro. An zwei weiteren Autos, die durch Trümmerteile beschädigt wurden, entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Die Ermittler der Verkehrspolizei arbeiten nun daran, den genauen Ablauf des Geschehens aufzuarbeiten. Hierfür bitten Sie Hinweisgeber um die Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer: 07223 80847-0 /ma

Ursprungsmeldung - So 26.11.2023 01:47

POL-OG: Renchen - A5 - Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Offenburg Kurz vor 20:00 Uhr meldeten am Samstagabend mehrere Verkehrsteilnehmer, dass auf der A5 in Fahrtrichtung Norden ein Fahrzeug mit Schweizer Zulassung mit einem polnischen Kleinwagen kollidiert sei. Der Unfallverursacher habe zuvor noch ein weiteres Fahrzeug bedrängt. Beide Pkw kamen von der Autobahn ab und auf dem angrenzenden Ackergelände zum Stillstand. Die zwei Insassen des Geschädigtenfahrzeugs erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegenden Kliniken medizinisch versorgt. Aufgrund herumliegender Fahrzeugteile kamen es zu Beschädigungen an weiteren, vorbeifahrenden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Karlsruhe nach einer anfänglichen Vollsperrung bis nach Mitternacht zumindest teilweise gesperrt. //E-KK

