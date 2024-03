Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit führt zu Drogenfund

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Ein Streit in einer privaten Wohnung in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg hat am späten Donnerstagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Zwischen einer 45-jährigen Frau und einem 29-jährigen Mann war es zu einem verbalen Disput gekommen.

Als die alarmierte Polizeistreife kurz vor 23 Uhr an der gemeldeten Adresse eintraf, verließ der 29-Jährige gerade das Mehrfamilienhaus. Der Streit war zwar beendet, aber wie sich herausstellte, hatte der Mann im Verlauf der Auseinandersetzung diverse Einrichtungsgegenstände sowie den Fernseher der 45-Jährigen beschädigt.

Bei der Durchsuchung nach Ausweisdokumenten wurde in der Kleidung des 29-Jährigen ein Päckchen mit knapp 43 Gramm Cannabis gefunden. Außerdem hatte er mehrere hundert Euro Bargeld bei sich. Das Rauschgift wurde zusammen mit dem Geld und dem Mobiltelefon des Mannes sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell