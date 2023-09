POL-PPWP: Vermisste 64-Jährige wieder aufgetaucht

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Einbrecher haben aus einer Garage in der Straße Am Gärtenich einen kompletten Satz Sommerräder und ein sogenanntes Poketbike gestohlen. Die Diebe machten sich vermutlich in der Zeit zwischen dem 28. Juli und Montag, 11. September, an der Garage zu schaffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen ...

