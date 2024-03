Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisiertes E-Scooter-Quartett

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Scooter-Quartett hat in der Nacht zu Freitag in der Pariser Straße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Den Beamten fielen die Elektroroller kurz nach 1 Uhr auf, weil sie auf dem Gehweg in Richtung Berliner Straße fuhren. Sie stoppten das Quartett und stellten schon gleich zu Beginn des folgenden Gesprächs bei allen Fahrern Alkoholgeruch fest.

Die jungen Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren wurden nacheinander zum Atemalkoholtest gebeten. Ihre "Pegel" lagen demnach zwischen 0,46 und 1,16 Promille.

Allen vieren wurde die Weiterfahrt untersagt. Zwei mussten mit zur Dienststelle kommen. Ein 24-Jähriger muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen; einem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell