Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Busfahrer nimmt radfahrendem Kind die Vorfahrt - wie durch ein Wunder nur leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Gegen 7.30 Uhr am Mittwochmorgen ist es auf der Kreuzung Westring/Düsseldorfer Straße in Süchteln zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein siebenjähriges Mädchen war mit seinem Fahrrad ordnungsgemäß auf dem Radweg am Westring in Richtung Ostring unterwegs. Sie überquerte bei Grün die Düsseldorfer Straße auf dem Radweg. In gleicher Richtung unterwegs war ein Gelenk-Bus. Der 28-jährige Fahrer aus Mönchengladbach bog - ebenfalls bei Grün - vom Westring nach rechts in die Düsseldorfer Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Mädchens, das mit seinem Rad vom Bus erfasst wurde und darunter geriet. Bevor der rechte Vorderreifen Rad und Kind erfassen konnte, gelang es dem Mädchen, sich unter dem Bus herauszudrehen. Sie erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. /hei (193)

