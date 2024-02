Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Hund läuft in Fahrrad - Radfahrerin leicht verletzt

Viersen (ots)

Um kurz nach 13 Uhr am Dienstag ist ein freilaufender Hund in das Vorderrad eines Pedelecs gelaufen und hat damit die Radfahrerin zu Fall gebracht. Die 66-jährige Viersenerin war mit ihrem Pedelec auf dem Wehrbruchweg zwischen Bebauung und Bahnlinie unterwegs. Eine 62-jährige Viersenerin ging mit ihrem Berner Sennenhund auf der gleichen Strecke spazieren. Abgelenkt durch einen anderen Hund lief das Tier gegen das Vorderrad des Pedelecs. Die 66-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. /hei (192)

