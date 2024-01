POL-HS: Minibagger und Steinschneider entwendet

Geilenkirchen (ots) - Unbekannte Täter gelangten am Berliner Ring gewaltsam in ein Büro und einen Lagerraum des Berufskollegs. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen dem 29. Dezember und dem 2. Januar. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

