POL-WES: Hamminkeln - Polizei sucht Zeugen nach Pedelecunfall

Moers (ots) - Am Montag, den 05. Juni, befuhr gegen 13.30 Uhr ein 12-jähriger Moerser den Radweg auf der Klever Straße in Richtung Homberger Straße auf der für ihn falschen Seite. Ein 28-jähriger Moerser befuhr mit seinem PKW ebenfalls die Klever Straße in gleicher Richtung und beabsichtigte verbotswidrig nach links in die Vinzenzstraße abzubiegen. Hierbei übersah der 28-jährige den Radfahrer und schnitt dessen ...

