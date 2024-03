Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisstensuche endet glücklich

Kaiserslautern (ots)

Die Suche nach einem 82-Jährigen endete am Donnerstagabend glücklich. Der orientierungslose Mann hatte sich am Nachmittag auf dem Weg zu einer Arztpraxis im Stadtgebiet verlaufen. Polizeistreifen suchten nach dem Senior, der mit einer Gehhilfe unterwegs war. Am frühen Abend dann die Entwarnung: Der 82-Jährige hatte den Weg nach Hause doch noch gefunden. Dort kam er nach etwa zwei Stunden wohlbehalten wieder an. |erf

