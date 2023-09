Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradunfall im Wellbachtal

Annweiler (ots)

Am gestrigen Donnerstag verunfallte kurz vor 14h ein 24-jähriger Motorradfahrer auf der B48 im Wellbachtal. Hierbei kam er ersten Ermittlungen zufolge infolge überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Mann wurde hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Aufgrund der Versorgung des Verunfallten musste ein Rettungshubschrauber landen und die B48 zeitweise gesperrt werden. Nach Angaben weiterer Verkehrsteilnehmer war der Motorradfahrer bereits zuvor durch seine nicht angepasste Geschwindigkeit aufgefallen. Die getragenen Holzknieschleifer wiesen deutliche Abriebspuren auf. Aufgrund der genannten Tatsachen ergeht über die Unfallaufnahme hinaus eine Mitteilung an die Führerscheinstelle. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass eine grenzgängerische Austestung des fahrerischen Könnens auf einer Rennstrecke zu erfolgen hat, sonst kann die Grenze zwischen "das kann ich noch" und "hab es leider nicht ganz geschafft" schnell zur Grenze zwischen Leben und Tod werden. Nur auf der Rennstrecke sind ausreichende Auslaufzonen vorhanden, nur dort gibt es speziellen Aufprallschutz.

