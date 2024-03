POL-PPWP: Autos in der Humboldtstraße beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Ein Fahrradfahrer hat am Donnerstagvormittag in der Eisenbahnstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250. Der Radfahrer war gegen 11 Uhr aus Richtung Schneiderstraße kommend in Richtung Elf-Freunde-Kreisel unterwegs. Als der vor ihm fahrend Skoda Fabia in Höhe des Hauses Nummer 19 an einer ...

