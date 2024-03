Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrradfahrer hat am Donnerstagvormittag in der Eisenbahnstraße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250.

Der Radfahrer war gegen 11 Uhr aus Richtung Schneiderstraße kommend in Richtung Elf-Freunde-Kreisel unterwegs. Als der vor ihm fahrend Skoda Fabia in Höhe des Hauses Nummer 19 an einer roten Ampel anhalten musste, prallte der Radler auf das Heck des Fahrzeugs. Es entstand leichter Sachschaden am Pkw.

Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrrad davon. Eine nähere Beschreibung liegt bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der oben angegebenen Nummer bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell