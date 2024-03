POL-PPWP: Im Polizeigewahrsam Zelle unter Wasser gesetzt

Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochmorgen machte ein Mann in der Bleichstraße seinen 51-jährigen Nachbarn darauf aufmerksam, dass die Beifahrertür seines Autos offenstand. Den Pkw hatte der 51-Jährige am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr dort geparkt. Das Fahrzeuginnere war über Nacht durchwühlt worden. Es wurden Dokumente, Schlüssel und ein Parfüm gestohlen. Wie die Täter in den verschlossenen Pkw kamen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise ...

