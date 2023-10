Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Über zwei Promille: Per Haftbefehl gesuchter Mann an Schlägerei am Bahnhof Altona beteiligt- Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 20.10.2023 gegen 17.50 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.34) am Bahnhof Altona fest. Der stark alkoholisierte Mann hat noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen zu verbüßen.

Zuvor geriet der deutsche Staatsangehörige aus noch nicht geklärten Gründen am Eingangsbereich zum Bahnhof nach verbalen Streitigkeiten in eine körperliche Auseinandersetzung mit zwei weiteren Männern. Der Gesuchte erlitt dabei eine blutende Kopfplatzwunde. Bevor alarmierte Bundespolizisten den Tatort erreichten, konnten zwei Beteiligte unerkannt flüchten.

Der verletzte Mann lehnte eine Versorgung durch eine angeforderte RTW-Besatzung vor Ort ab. Eine anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme.

"Seit Anfang Oktober 2023 wurde der wegen Beleidigung Verurteilte mit einem Haftbefehl gesucht, da er eine geforderte Geldstrafe von über 500 Euro nicht gezahlt hatte und bislang "untergetaucht" war. Jetzt hat der polizeilich bekannte Mann eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen zu verbüßen."

Darüber hinaus bestehen auch noch zwei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung wegen Körperverletzung und Diebstahl gegen den Mann.

Ein im Bundespolizeirevier im Bahnhof durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen und Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch einen angeforderten Arzt, wurde der Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt.

RC

