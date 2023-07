Polizei Münster

POL-MS: Falschfahrer auf der BAB 43 kollidiert mit zwei PKW - drei verletzte Personen

Münster, BAB 43, KM 27.9 bis 34.2, zwischen den Anschlussstellen Bochum Riemke und Recklinghausen Hochlarmark, Stadtgebiet Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend (29.7., 22:24 Uhr) fuhr ein 65-jähriger Fahrzeugführer aus Herne mit seinem schwarzen VW Golf über die Ausfahrt der Anschlussstelle Bochum-Riemke auf die Autobahn 43 auf. Auf der Richtungsfahrbahn Wuppertal befuhr er fortan die A43 in falscher Richtung, in Richtung Norden. Zu diesem Zeitpunkt war die Autobahn stark frequentiert. Zahlreiche Notrufe gingen bei der Polizei ein und unverzüglich wurden Streifenwagen entsandt und eine Verkehrswarndienstmeldung ausgestrahlt. In Höhe des Rhein-Herne-Kanals stieß der Falschfahrer mit dem VW Polo einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin aus Herne zusammen, die gerade auf die linke Fahrspur wechseln wollte. Der Falschfahrer streifte im Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des VW Polo und setzte seine Fahrt fort. Nach knapp zwei Kilometern kam es zu einem weiteren Unfall. In Höhe der Anschlussstelle Recklinghausen Hochlarmark konnte eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus Velbert, die sich mit ihrem VW Golf zu dem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 43 befand, dem Falschfahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß, in deren Folge beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Der 65-jähriger Falschfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, die 36-jährige Fahrzeugführerin und ihr auch im Fahrzeug befindlicher 7-jähriger Sohn wurden leicht verletzt. Durch die eingesetzten Rettungskräfte wurde festgestellt, dass der 65-jährige Falschfahrer stark unterzuckert war. Ob er aus diesem Grund in falscher Richtung auf die Autobahn auffuhr, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Vor Ort wurde der Führerschein des Falschfahrers beschlagnahmt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Wuppertal gesperrt und der Verkehr wurde abgeleitet. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell