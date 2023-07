Polizei Münster

POL-MS: Schriftzüge am Servatiiplatz gesprüht - Polizisten stellen Tatverdächtigen

Münster (ots)

Polizisten haben bereits am frühen Montagmorgen (17.7., 2:30 Uhr) an der Promenade auf Höhe der Salzstraße einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt.

Die Beamten waren auf Streife unterwegs, als sie die gerade angefertigten Schriftzüge in weißer, roter und türkiser Farbe auf dem Boden zwischen Promenade und einem Fahrradgeschäft entdeckten. In der Nähe sahen sie eine Frau und einen Mann. Sie überprüften das Duo. Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen fanden die Polizisten eine Sturmhaube, ein Paar Gummihandschuhe mit Lackanhaftungen in roter und türkiser Farbe, zwei Sprühlackdosen und drei Schriftzugschablonen in seinem Rucksack. Der Tatverdächtige leistete bei der Durchsuchung Widerstand. Seiner Begleitung konnte keine Beteiligung an der Straftat nachgewiesen werden. Die Beamten beschlagnahmten die Gegenstände. Den 26-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

