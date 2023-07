Polizei Münster

POL-MS: LKW bricht durch Mittelschutzplanke der BAB 2 auf regennasser Fahrbahn

Münster, BAB 2, KM 466, zwischen der Anschlussstelle Recklinghausen-Süd und dem Autobahnkreuz Recklinghausen, Stadtgebiet Recklinghausen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (29.7., 0:35 Uhr) ereignete sich auf der Autobahn 2 in Höhe des Autobahnkreuzes Recklinghausen ein schwerer Verkehrsunfall mit einem LKW. Auf der Richtungsfahrbahn Oberhausen kurz vor dem Autobahnkreuz Recklinghausen geriet ein deutscher LKW auf regennasser Fahrbahn außer Kontrolle und durchbrach die Mittelschutzplanke. Die Zugmaschine kam erst auf der Überholspur der Gegenfahrbahn zum Stehen. Glücklicherweise kam es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nicht zur Kollision mit anderen Fahrzeugen. Die 33-jährige rumänische LKW-Fahrerin konnte selbständig ihr LKW-Führerhaus verlassen und wurde durch Rettungskräfte vorsorglich zur Untersuchung einem Krankenhaus in Recklinghausen zugeführt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der LKW war stark beschädigt und fahruntauglich und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste von auslaufendem Dieselkraftstoff und zahlreichen Trümmerteilen gereinigt werden. Auf einer Länge von 25m wurde die Mittelschutzplanke stark beschädigt. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Autobahn 2 in beide Fahrtrichtungen bis in die Morgenstunden für mehrere Stunden gesperrt werden. Die im Rückstau befindlichen Fahrzeuge wurden zurückgeführt, der Verkehr wurde abgeleitet. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell