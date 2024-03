Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verwechslung? Diebe nehmen funktionsunfähige Smartphones mit

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmittag aus einem Telefongeschäft in der Eisenbahnstraße zwei vermeintlich hochwertige Smartphones gestohlen, ein Google Pixel 8 Pro und ein iPhone 15. Was die Diebe offensichtlich nicht bemerkten: Es handelte sich um funktionsunfähige Ausstellungsstücke.

Die Täter nutzten vermutlich das hohe Kundenaufkommen aus, um sich die Geräte unbemerkt unter den Nagel zu reißen, während der Verkaufsberater abgelenkt war. Wie die Unbekannten die Diebstahlssicherung austricksten, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtige wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell