Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Betrugsdelikt

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT) / Reutlingen (RT): Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Einer ganzen Reihe an Anzeigen sieht ein Pkw-Lenker entgegen, der am Montagabend betrunken und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehend eine Unfallflucht in einem nicht zugelassenen Fahrzeug begangen haben soll. Ein 18-Jähriger war gegen 20.40 Uhr mit einem Audi am Ortsbeginn Pfullingen auf der Marktstraße unterwegs und wollte nach links auf das Gelände eines Schnellrestaurants abbiegen. Ein nachfolgender VW-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr mit dem Passat auf den A3 auf. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher anschließend in Richtung Stadtmitte davon. Der 18-Jährige folgte ihm zunächst, musste aber anhalten, da der Flüchtende über eine rote Ampel fuhr. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der VW Passat kurz vor 21 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Albstraße in Reutlingen angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31 Jahre alte Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Mann auch unter Drogeneinfluss stand. Da bei ihm eine Plombe mit Kokain aufgefunden werden konnte, wurden Rauschgiftspürhunde hinzugezogen. Diese fanden in unmittelbarer Nähe des Pkw weiteres Rauschgift, das der Fahrer vermutlich kurz zuvor weggeworfen hatte. Ermittlungen ergaben weiterhin, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der Wagen nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen war, wurde er sichergestellt. Entsprechende Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen sucht unter Telefon 07121/9918-0 nach Verkehrsteilnehmern, die durch die riskante Fahrweise des 31-Jährigen mit dem dunklen VW Passat mit CW-Kennzeichen gefährdet wurden. (ms)

Hayingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstag auf der L 249 gewesen sein. Kurz nach Mitternacht war ein 22-Jähriger mit einem VW auf der Landesstraße von Ehestetten in Richtung Hayingen unterwegs. Nach der Einmündung nach Indelhausen verlor der junge Mann auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Der VW geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er auf die Leitplanken auf und rutschte mehrere Meter auf diesen entlang. Der 22-Jährige, der augenscheinlich einen Schock erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der VW, der sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte immer noch auf den Leitplanken befand, musste von der Feuerwehr gegen ein Abrutschen in einen Hang gesichert werden. Durch ein Abschleppunternehmen wurde der Wagen schließlich abtransportiert. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 13.000 Euro. (mr)

Esslingen am Neckar (ES): Vorfahrt missachtet

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 42-jähriger Radfahrer am Montagmittag an der Kreuzung Hindenburgstraße/Georg-Deuschle-Straße. Ein 81-Jähriger wollte gegen zwölf Uhr mit seinem Kia Cerato links abbiegen und übersah den entgegenkommenden Fahrradfahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Hinzuziehen eines Rettungswagens war nicht notwendig. (mk)

Nürtingen (ES): Senior betrogen (Warnhinweis)

Ein Senior ist am Montag Opfer von Betrügern geworden, die sich als Polizeibeamte ausgegeben haben. Einer der Kriminellen meldete sich telefonisch und gab an, dass in einem angeblichen Ermittlungsverfahren gegen einen korrupten Mitarbeiter der Hausbank des Seniors dessen Hilfe erforderlich sei. Hierfür müsse zunächst eine Prüfung der Geldscheine des Seniors durchgeführt werden. Der Geschädigte übergab daraufhin an seiner Wohnanschrift wie gefordert einen vierstelligen Bargeldbetrag an einen Komplizen des Anrufers. Später flog der Betrug auf. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ (mk)

Köngen (ES): Zeugen zu Unfall auf der Seebrücke gesucht

Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Telefon 07022/9224-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend auf der Seebrücke ereignet hat. Eine 23-Jährige befuhr kurz vor 20.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse die B 313 in Richtung Wernau. An der Anschlussstelle Köngen-Nord fuhr sie aus und wollte auf der Seebrücke nach links in Richtung Köngen abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem VW eines 34 Jahre alten Mannes, der mit seinem Passat von Köngen herkommend in Richtung Wendlingen unterwegs war. Beide Beteiligten gaben an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Unfall zwischen Pkw und Pedelec

Eine Leichtverletzte und ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag an der Kreuzung Sofienstraße/Sprollstraße. Eine 49-jährige Lenkerin eines Dacia Lodgy wollte kurz nach 17 Uhr von der Sofienstraße nach links in die Sprollstraße einbiegen und übersah hierbei die bevorrechtigte 28-jährige Pedelecfahrerin, welche in Richtung Eugen-Bolz-Platz unterwegs war. Die Radfahrerin verletzte sich beim Aufprall leicht und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (mk)

Bisingen (ZAK): Bei Sturz verletzt

Ein 60-Jähriger ist am Montagnachmittag mit seinem E-Scooter schwer gestürzt. Der Mann befuhr kurz nach 14.30 Uhr die Straße Hinter Stöck in Richtung Heidelbergstraße und wollte offenbar auf den Gehweg wechseln. An der Bordsteinkante rutschte der E-Scooter zur Seite, worauf der 60-Jährige zu Fall kam. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. (mr)

