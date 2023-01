FW-M: Frau wird bewusstlos bei voller Fahrt (Haidhausen)

München (ots) - Mittwoch, 4. Januar 2023, 20.46 Uhr Bertschstraße Am Mittwochabend ist ein Christbaum in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Zwei Personen wurden verletzt. Ein Nachbar des gegenüberliegenden Gebäudes konnte Flammen und Personen durchs Fenster sehen und rief die Feuerwehr. Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte stellten fest, dass der brennende Baum durch den 62-jährigen Bewohner ...

