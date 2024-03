Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Beratungsstelle scheitert

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben sich in den vergangenen Tagen in der Altstadt an den Eingangstüren einer Beratungsstelle zu schaffen gemacht. Sie versuchten, die Vorder- und die Hintertür aufzuhebeln. An beiden Türen scheiterten die Täter. Der Einbruch misslang. Allerdings hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 600 Euro schätzt. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass der Einbruchversuch zwischen Freitag (23. Februar) und Donnerstag (29. Februar) stattfand. Zeugen, denen in dieser Zeit Personen aufgefallen sind oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

