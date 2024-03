POL-PPWP: Geschwindigkeitsmessgerät umgeworfen?

Kaiserslautern (ots) - Einbrecher haben sich in den vergangenen Tagen in der Altstadt an den Eingangstüren einer Beratungsstelle zu schaffen gemacht. Sie versuchten, die Vorder- und die Hintertür aufzuhebeln. An beiden Türen scheiterten die Täter. Der Einbruch misslang. Allerdings hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 600 Euro schätzt. Die Beamten gehen aktuell davon aus, ...

mehr