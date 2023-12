Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 07.12.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und ca. 200,- Euro Sachschaden. 06.12.23, 18.50 Uhr, 38723 Seesen, Bismarckstraße/Bahnhofstraße. Ein 32-jähriger Seesener befuhr mit seinem Pkw die Bismarckstraße in Rtg. stadteinwärts und bog nach links in die Bahnhofstraße ab. Hierbei übersah er den 63-jährigen Fußgänger aus Seesen, der die Bahnhofstraße in Rtg. stadtauswärts, im Bereich der Fußgänger-Ampel überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger fast gänzlich überrollt und dabei schwer verletzt und später ins Krankenhaus transportiert. Am Pkw des Unfallverursachers entstand leichter Sachschaden.

Verkehrsunfall mit ca. 9000,- Euro Sachschaden und Fahren ohne Fahrerlaubnis. 06.12.2023, 21.00 Uhr, 38723 Seesen, B 243/248, im Bereich der Anschlussstelle zur A 7. Ein 39-jähriger Hannoveraner befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße 243/248 aus Rtg. Osterode kommend und ordnete sich auf dem Linksabbiegerstreifen in Rtg. der Autobahn ein. Hierbei bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 30-jährige Fahrer aus Rumänien, mit seinem Lkw mit Anhänger, verkehrsbedingt bis zum Stillstand bremsen musste. Es kam zu einem Auffahrunfall, wobei an dem verursachenden Pkw, dem geschädigten Anhänger und dessen Ladung, Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher konnte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Entsprechend wurde ein Strafverfahren eingeleitet.(hei)

