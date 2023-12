Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg

Goslar (ots)

- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Im Zeitraum vom 04.12. ab 23 Uhr bis zum 05.12.2023 um 8 Uhr wurde ein geparkter VW Golf in Schwarz in der Straße Am Breitenberg durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden liegt geschätzt bei ca. 2.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/5548-0 zu melden.

- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zur Feststellungszeit am Mittwoch um 15:05 Uhr wurde ein beschädigter Verteilerkasten eines Telekommunikationsunternehmens in der Herzog-Julius-Straße in Höhe Hausnummer 21 gemeldet. Im Rahmen der Schadensbegutachtung zeigte sich, dass ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem Kraftfahrzeug die rechte Seite des Verteilerkastens beim Rangieren beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Schadenshöhe kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/5548-0 zu melden.

- Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Mittwoch wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle um 16:45 Uhr in der Harzburger Straße in Vienenburg bei einem 37-jährigen Fahrzeugführer aus Berlin festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

i.A. Frischemeier, POK

