Goslar (ots) - Seesen Am 04.12.23 gegen 17:00 Uhr befährt eine 64jährige Seesenerin die Lamspringer Straße in Rhüden in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe der Hausnummer 24 übersieht die Fahrzeugführerin einen am rechten Fahrbahnrand geparkten LKW mit Anhänger und fährt auf diesen auf. Die 64jährige wird leicht verletzt und ins Krankenhaus Goslar verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von ca. ...

