Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.12.2023

Einbruch in Lagerhalle, Verkehrsunfallflucht und Verstöße bei Lkw-Kontrollen

Goslar (ots)

- Langelsheim-Astfeld

Die Polizei Goslar sucht Zeugen für einen Einbruch in eine Lagerhalle in Astfeld, bei dem diverse Metalle entwendet wurden.

Im Tatzeitraum von Sonntag, 10 Uhr, bis Montag, 6.45 Uhr, gelangten bislang unbekannte Tatverdächtige auf ein Firmengelände in der Straße Am Wellbach. Hier verschafften sie sich Zugang zu einer Lagerhalle und entwendeten daraus diverse Metalle.

Die Ermittler der Kripo Goslar fragen in diesem Zusammenhang nach Hinweisen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Insbesondere interessant sind mögliche Fahrzeugbewegungen im genannten Tatzeitraum in diesem Bereich. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei unter (05321) 339-0 zu kontaktieren.

+++

- Goslar-Jürgenohl

In Jürgenohl wurde am Montag ein am Fahrbahnrand der Fröbelstraße geparkter grauer Seat Altea durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Das unfallverursachende Fahrzeug touchierte den in Höhe Nr. 35 stehenden Seat im Vorbeifahren, beschädigte dabei die Fahrertür und den vorderen Radkasten und flüchtet anschließend vom Unfallort. Der Unfallzeitpunkt liegt zwischen 13.30 Uhr und 16.40 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro taxiert.

Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.

+++

- Bad Harzburg

Im Rahmen der Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs in Bad Harzburg, ergaben sich am Montag wiederholt eine Reihe von Verstößen.

Die Einsatzkräfte hatten zwischen 9 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz an der Nordhäuser Straße insgesamt sechs Lkw kontrolliert. Drei der Fahrer waren mit ihren Lastzügen zu schnell unterwegs, zwei von Ihnen müssen mit einem Bußgeld rechnen. Die höchste ermittelte Geschwindigkeit bei erlaubten 20 Km/h betrug 44 Km/h. Zudem war bei zwei Sattelzügen die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert, weitere 18 Verstöße ergaben sich aus fahrpersonalrechtlichen oder berufsgenossenschaftlichen Vorschriften. Bei zwei Gespannen mussten außerdem jeweils lichttechnische Einrichtungen bemängelt werden.

Insgesamt leitete die Polizei 26 Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell