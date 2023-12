Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht in Braunlage

Goslar (ots)

Braunlage: Am 04.12.2023 kam es zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Vermutlich kollidiert ein Fahrzeug beim Wenden in der Einmündung der Karl-Röhrig-Straße zur Harzburger Straße mit einem am Fahrbahnrand aufgestellten Verkehrszeichen. Ohne seinen Pflichten nachzukommen wurde der Unfallort verlassen. Am Verkehrszeichen entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 500EUR. Vermutlich weist auch das verursachende Fahrzeug Schäden auf. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. BM

