Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 06.12.2023

Goslar (ots)

Seesen

Am 05.12.23 gegen 14:45 Uhr befährt ein 73jähriger Verkehrsteilnehmer aus Rhüden mit seinem PKW irrtümlicherweise die Grundstückseinfahrt eines Hofgeländes in der Spadentorstraße in Rhüden und kollidiert dort mit einer Scheunenwand. Der 73jährige wird hierbei leicht verletzt und durch Rettungskräfte vorsorglich in KH Seesen verbracht. Am PKW und an der Scheune entsteht Sachschaden. Geschätzt ca. 10000,- Euro.

