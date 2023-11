Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl gegen gesuchten Fälscher

Dortmund (ots)

Am Sonntagnachmittag (19. November) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Mann. Dieser wurde bereits per U-Haftbefehl gesucht.

Gegen 14:30 Uhr wurde ein 35-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Cluj-Napoca/ Rumänien vorstellig. Recherchen ergaben, dass der rumänische Staatsbürger durch die Staatsanwaltschaft Regensburg zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Regensburg hat gegen den Gesuchten Untersuchungshaft angeordnet, da er in Verdacht steht eine gefälschte Urkunde zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht zu haben. Demnach soll der Mann im Juli 2020 einen Prüfstempel in Fahrzeugpapieren angebracht und diese bei einer Zulassungsstelle verwendet haben.

Bisher hielt sich der 35-Jährige im Verborgenen auf, nun wurde er durch Bundespolizisten festgenommen. Anschließend wurde er in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht und einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell