Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Suhl (ots)

Aktuell ermittelt die Suhler Kriminalpolizei im Fall einer Körperverletzung, die sich bereits am 27.10.2023 gegen 08:05 Uhr in der Friedrich-König-Straße in Suhl ereignet haben soll. Der Aussage des 68-jährigen Geschädigten nach begab er sich an diesem Morgen zu einem Bekannten, der in einem Wohnblock in der Friedrich-König-Straße wohnt. Nach einer in der Wohnung stattgefundenen verbalen Streitigkeit zwischen beiden, mischte sich ein weiterer 60 Jahre alter Mann in die Auseinandersetzung ein und drohte dem 68-Jährigen. Dieser ergriff daraufhin die Flucht vor das Haus, wurde aber von dem zweiten Mann verfolgt. Den Angaben des 68-Jährigen griff dieser ihn körperlich an. Er ging zu Boden und musste in der weiteren Folge im Krankenhaus behandelt werden. Den Ermittlungen nach ist ein unbeteiligte Zeuge auf einem Roller im Moment des Angriffs vorbeigefahren. Dieser und weitere Zeugen, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer mit Angabe des Aktenzeichens 0281033/2023 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell