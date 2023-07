Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erfolgreiche Ermittlungsarbeit: Bundespolizei stellt Fahrraddieb

Köln Hauptbahnhof (ots)

Am 23.07.2023 gegen 16:15 Uhr wandte sich ein hilfesuchender Bürger an die Bundespolizei in Köln. Die Kellertür des 32-Jährigen sei aufgebrochen und sein Fahrrad entwendet worden. Doch knapp zwei Stunden später erhielt der Ratsuchende sein Eigentum zurück.

Sonntagnachmittag wurde der Geschädigte eines Diebstahls bei der Wache der Bundespolizei in Köln vorstellig. Er erklärte gegenüber den Beamten, dass in seinen Keller eingebrochen und sein Fahrrad im Wert von ca.2800EUR gestohlen wurde. Der Kölner schilderte weiter, dass er zuvor an sein Fahrrad einen GPSTracker angebracht habe. Die Ortung ergab, dass sich das Fahrrad in kurzen Zeitabständen an diversen Kölner Bahnhöfen befand. Die Bundespolizisten ermittelten, dass sich der vermeintliche Dieb mit dem Fahrrad im öffentlichen Personenverkehr aufhalten müsse. Die Beamten stellten mit Hilfe der Ortung mögliche Abfahrtzeiten des entsprechenden Zuges und den nächsten Haltepunkt fest - Düsseldorf Hauptbahnhof. Sogleich setzten sich die Kölner Einsatzkräfte mit den Beamten in Düsseldorf in Verbindung. Eine Streife der Düsseldorfer stellten den mutmaßlichen Dieb und nahmen das Fahrrad mit dem GPS-Tracker an sich. Nach einer unverwechselbaren Identifizierung des Fahrrads durfte sich der noch immer in der Wache befindliche Geschädigte freuen und sein Fahrrad in Düsseldorf entgegennehmen.

Den polizeibekannten Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Sachbeschädigung.

