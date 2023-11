LPI-SHL: Einfach eingestiegen

Eisfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen in einer Firma in der Straße "Zur Sandgrube" in Eisfeld zu schaffen. Sie brachen in das Gebäude ein und öffneten anschließend weitere Türen im Inneren. Ersten Erkenntnissen nach verließen die Einbrecher den Tatort ohne Beute, richteten jedoch einen Schaden von mindestens 1.000 Euro an. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter ...

