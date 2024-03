POL-PPWP: Passanten finden blutenden Mann

Kaiserslautern (ots) - Ein E-Scooter-Quartett hat in der Nacht zu Freitag in der Pariser Straße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Den Beamten fielen die Elektroroller kurz nach 1 Uhr auf, weil sie auf dem Gehweg in Richtung Berliner Straße fuhren. Sie stoppten das Quartett und stellten schon gleich zu Beginn des folgenden Gesprächs bei allen Fahrern Alkoholgeruch fest. Die jungen Männer im ...

mehr