Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Kabel entwendet - Fahrzeuge zerkratzt - Exhibitionistische Handlungen - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Rund 5000 Euro Sachschaden

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Sonntagmittag 13 Uhr verursachten, als sie eine auf der B 19 aufgestellte Verkehrsampel in den Kocher zogen, das Batteriefach auf- und ein Kabel abrissen. Sachdienliche Hinweise auf die Vandalen nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/979618 entgegen.

Hüttlingen: Exhibitionistische Handlungen

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr hielten sich eine 16-Jährige und ein 22-Jähriger auf einem Feldweg am Wegekreuz im Seitsberger Weg auf. Hier beobachteten die beiden, wie ein 68-Jähriger mit seinem Fahrrad angefahren kam, sich vor Blumen stellte, seine Hose herunterzog und dann ein Foto von seinem Geschlechtsteil machte. Zudem erkannten die beiden wohl auch eindeutige Manipulationsbewegungen des Mannes, der hierbei in Richtung der beiden schaute. Von Beamten des Aalener Polizeireviers konnte der Mann aufgrund der Beschreibung in Onatsfeld angetroffen und kontrolliert werden. Gegen ihn wird nun eine entsprechende Anzeige vorgelegt. Personen, die von dem 68-Jährigen ebenfalls belästigt wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeuge zerkratzt

Drei hintereinander in der Straße "Am Schimmelberg" abgestellte Fahrzeuge wurden zwischen Samstagnachmittag 15 Uhr und Sonntagmittag 13.45 Uhr durch Unbekannte zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: 15-Jähriger wurde Opfer eines versuchten Diebstahls

Ein 29-Jähriger steht im Verdacht, am Samstagabend einen Jugendlichen angegriffen zu haben, um dessen Goldkette zu entwenden. Der 15-Jährige hielt sich kurz vor Mitternacht im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes auf, wo es zu dem versuchten Diebstahl kam. Der mutmaßliche Täter konnte von Beamten des Polizeireviers Aalen in einem Imbiss angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Entsprechende Ermittlungen gegen ihn wurden aufgenommen.

Aalen: Unfallflucht

Bereits am vergangenen Donnerstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes Benz, der zwischen 11 Uhr und 12.10 Uhr im Parkhaus Mercatura abgestellt war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens, der erst am Freitag bemerkt wurde, beziffert sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Schwäbisch Gmünd-Herlikofen: Kabel entwendet

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Montagmorgen schnitten Unbekannte in einem Rohbau in der Straße "Am Schelmenwald" im Erdgeschoss verlegte Kabel ab, zogen sie aus dem Rohr und entwendeten diese anschließend. Insgesamt wurden rund 100 m Kabel bzw. 30 kg Kupfer entwendet; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 1200 Euro. Hinweise auf die Diebe bzw. den Verbleib des Diebesgutes nimmt der Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag zwischen 12.15 Uhr und 17 Uhr den Renault eines 55-Jährigen, der in diesem Zeitraum in der Richard-Bullinger-Straße auf Höhe des Freibades abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 18 Jahre alter Yamaha-Fahrer bei einem Unfall am Sonntagmittag zu. Gegen 12.30 Uhr befuhr er mit seinem Motorrad die Landesstraße 1159 zwischen Rechberg und Straßdorf, wo er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und auf die Fahrbahn stürzte. Der 18-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell