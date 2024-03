Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Kaiserslautern (ots)

Eine 58-Jährige war am Sonntagmorgen, 3. März, mit ihrem E-Scooter in der Vogelwoogstraße on Tour. Einer Polizeistreife fiel auf, dass kein aktueller Versicherungsschutz für den Elektroroller besteht. Die Beamten hielten die Frau daraufhin an. Auf die 58-Jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Der E-Scooter wurde sichergestellt. |cla

