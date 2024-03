POL-PPWP: Langfinger auf Baustelle unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Der Restaurantbesuch eines 42-jährigen Mannes am Sonntagabend in der Altstadt endete mit einer Strafanzeige. Nach bisherigen Ermittlungen beleidigte der Mann als Gast eines Speiselokals in der Steinstraße zwei weibliche Angestellte. Danach verließ er die Lokalität und verrichtete seine Notdurft vor dem Haupteingang. Die in der Zwischenzeit verständigten Polizeibeamten trafen den Unruhestifter an und kontrollierten ihn. Der 42-Jährige muss sich ...

mehr