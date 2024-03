Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte beschädigen geparkten Hyundai - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 16:15 Uhr, und Montag, 07:55 Uhr, beschädigte eine bisher unbekannte Täterschaft im Stadtteil Mannheim-Rheinau einen in der Neuhofer Straße am Straßenrand geparkten Hyundai. Hierdurch entstand am Seitenspiegel der Beifahrerseite ein Sachschaden von knapp unter 1.000 Euro. Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen, unter der Tel.: 06202/288-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell