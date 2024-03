POL-MA: Mannheim: Keine Verletzten nach Brand im Wohnhaus

Walldorf (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr verursachte ein betrunkener 43-jähriger Autofahrer in Walldorf einen Verkehrsunfall. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie der Mann während seiner Fahrt in den Gegenverkehr geriet und im weiteren Verlauf eine Leitplanke gestreift haben soll. Außerdem ...

