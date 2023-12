Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in Thaleischweiler-Fröschen

PI Waldfischbach - Burgalben (ots)

Am 29.12.2023 zwischen 14:00 und 18:30 Uhr wurde ein abgestellter silberner Ford Focus in der Hauptstraße vor der Hausnummer 47 beschädigt. Es entstand Sachschaden am hinteren rechten Heck des Fahrzeuges, in Höhe von ca. 1000 Euro. Der oder die unbekannte Unfallverursacher/in entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333-9270 zu melden.|piwfb

