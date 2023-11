LPI-NDH: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Netzkater (ots) - Am Donnerstag, kurz nach 19.30 Uhr, befuhr der 41-Jjährige Fahrer eines Ford die Bundesstraße 81 aus Richtung Netzkater in Richtung Eisfelder Talmühle. In einer Kurve geriet das Auto auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte in weiterer Folge mit der Schutzplanke zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: ...

