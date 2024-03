Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Einbruch in Burger-Imbiss - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Tatzeitraum zwischen Freitag, 23:00 Uhr und Samstag, 11:30 Uhr zu einem Einbruch in das Restaurant "Schottis-Burger-Imbiss" in der Friesenheimer Straße 6 durch eine unbekannte Täterschaft. Diese verschaffte sich augenscheinlich mittels Hebelwerkzeug Zutritt zu dem Imbiss, durchsuchte den Tresen sowie die Küche und flüchtete nach ersten Ermittlungsergebnissen mit einer erbeuteten Schreckschusswaffe (Pfeffermunition) im Wert von etwa 150,00 Euro.

Da der Eingangs- sowie der Innenbereich des Restaurants Videoüberwacht war, kann mindestens ein Täter wie folgt beschrieben werden:

Dunkle Kappe, dunkle Jacke (Parka), dunkle Hose mit Seitenstreifen, Vermummung durch Maske im Gesicht, Handschuhe, männliche Person, kräftige Statur.

Ob der Täter allein gehandelt hat oder weitere Komplizen hatte, ist derzeit unbekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zur Identität der Täterschaft geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell